Mercato, Nzonzi domani in Qatar: la trattativa con l’Al-Rayyan non è però chiusa

Sembra avvicinarsi l’addio di Steven Nzonzi alla Roma. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista francese è prossimo a sbarcare in Qatar per siglare l’accordo che lo legherà all’Al-Rayyan. La Roma ha dato il via libera all’operazione. La trattativa, però, non è ancora conclusa. La fumata bianca è comunque nell’aria. Il tempo stringe, data la chiusura del mercato fissata al 31 settembre.

