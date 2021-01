La Roma fa sul serio per Otavio e vuole chiudere il prima possibile. Il trequartista è in scadenza il 30 giugno e alla fine del mercato invernale si può accordare con un altro club a parametro zero.

I giallorossi lo seguono da molto vicino e, come riportato dal sito tmw.com, ci sono stati altri contatti nelle ultime ore per portare il brasiliano, che ora gioca al Porto, alla corte di Paulo Fonseca.