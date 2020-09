Mercato, non facile la cessione di Florenzi: futuro bloccato

La girandola dei nomi in uscita per la Roma è sempre in movimento. Tra questi c’è Alessandro Florenzi che lo scorso anno ha fatto fatica a trovare posto con mister Fonseca tanto da andare via a gennaio, rotta Valencia. Anche lì la stagione del terzino non è stata brillante e in estate ha fatto il suo ritorno alla base. Per lui si cerca una sistemazione ma, come riportato da Sky Sport, la cessione non è facile ed il suo futuro è bloccato perchè non ci sono soluzione concrete al momento per farlo andare via.