L’affare tra Santon e il Besiktas sembrava ormai cosa fatta, con il terzino che sarebbe dovuto approdare in Turchia. Secondo quanto scritto da gianlucadimarzio.com, però, il giallorosso non ha ancora trovato l’accordo con il club. Si muovono quindi Genoa e Parma che sono interessate al calciatore, con la permanenza in Italia di Santon che non è più da escludere.