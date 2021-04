Paulo Fonseca, nonostante il fantastico cammino in Europa League, potrebbe lasciare la Roma a fine stagione per non aver convinto appieno in campionato. Tiago Pinto così è già al lavoro per sondare i possibili nomi per la panchina giallorossa. Uno di questi è Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, che avrebbe però detto di no alla Roma. Lo riporta Sky.