Dopo settimane di attesa il Bologna ha deciso di abbandonare la pista Hummels. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il difensore tedesco ha ringraziato la dirigenza rossoblù ma ha chiesto altro tempo per pensare. Il Bologna ha però deciso di non aspettare oltre visto che non c’erano più i tempi per venirsi incontro.

In Italia resta il timido interesse della Roma, che non ha ancora avanzato un’offerta concreta, e potrebbe pensarci il Milan nel caso in cui dovesse vendere un altro difensore.