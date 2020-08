Mercato, Newcastle su Smalling: c’è il sì del giocatore

Si complica il ritorno di Chris Smalling alla Roma. Il difensore inglese, reduce da un anno in prestito della Capitale, nel quale ha impressionato tutti, è tornato al Manchester United in estate. Il club giallorosso contava però di riuscire a riprendersi il centrale, forte della sua volontà di proseguire la sua avventura romanista. Secondo quanto riporta Sky Sport UK, nelle ultime ore si è fatto vivo l’interessamento del Newcastle per Smalling, il quale ha dato la sua disponibilità al trasferimento ai Magpies, che ora avanzeranno la loro offerta ai Red Devils.