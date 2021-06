Cengiz Under non verrà riscattato dal Leicester. Il cartellino del calciatore è di proprietà della Roma e piace al Milan, che lo aveva già cercato nelle scorse sessioni di mercato. È presente oggi nella sede del club rossonero il procuratore Fali Ramadani per incontrare Maldini e Massara: tra i nomi oggetto del dialogo anche l’esterno turco, oltre alle idee Maksimovic e Milenkovic. Lo riporta calciomercato.com.