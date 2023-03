La Roma inizia a pensare alla prossima sessione di mercato, quella estiva. Un giocatore che da sempre piace a Trigoria è l’esterno bianconero Cuadrado. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il suo contratto scadrà a giugno 2023. L’obiettivo di Pinto è quello di riuscire a prenderlo a parametro zero, in tal caso l’azione avrebbe delle possibilità in più per concretizzarsi.