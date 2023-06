Evan N’Dicka è uno dei principali obiettivi di mercato della Roma e di tante altre squadre europee e italiane. I giallorossi si sono mossi per tempo e il francese arriverebbe da svincolato. Dopo l’inserimento del Milan nei giorni scorsi arriva la svolta: secondo quanto riferito da Sky Sport gli agenti del giocatore hanno chiesto alla Roma l’invio dei documenti per concludere la trattativa.

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano aggiunge ulteriori dettagli della trattativa. La Roma avrebbe offerto un contratto quinquennale da 4 milioni all’anno più un bonus alla firma. Le negoziazioni sono in fase avanzata e ora nelle fasi finali per poter chiudere.

AS Roma final proposal to Evan N’Dicka: €4m net salary per year plus signing bonus on a 5-year deal. 🟡🔴 #SerieA

Negotiations are very advanced, now at final stages to get it done. pic.twitter.com/HstCqaA5wz

