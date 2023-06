Evan N’Dicka è sempre più vicino alla Roma, ma il Milan non molla la presa. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, nelle scorse ore Stefano Pioli ha contattato il difensore ex Borussia illustrando il progetto rossonero per provare a convincerlo. Il tecnico, però, non ha assicurato a Ndicka una maglia da titolare, un fattore potenzialmente determinante – a favore della Roma – visto che nella Capitale il francese andrebbe a ricoprire un ruolo di centrale importanza durante la prossima stagione.

Sicurezza che invece ha avuto direttamente da Josè Mourinho che, stando a quanto riportato, avrebbe già avuto modo di confrontarsi sia con il ragazzo che con i suoi agenti (un mese fa erano a Trigoria come testimonia una foto con lo Special One pubblicata sul profilo Instagram della Ams Talent Consulting). Nelle ultime settimane l’entourage del francese si è recato almeno tre volte all’Olimpico per assistere alle partite della Roma e, con il general manager Tiago Pinto, c’è già un principio d’intesa. La proposta avanzata dai giallorossi è un quinquennale con ingaggio superiore ai 3 milioni a stagione.