Il futuro di Veretout è sempre più giallorosso. Il Napoli lo vuole fortemente ma non avanzerà una proposta prima della cessione di Koulibaly. Il suo agente si trova nel ritiro azzurro ma non per parlare del francese, bensì di Hysaj, altro suo assistito. D’altra parte la Roma non vuole cederlo e il numero 21 non sembra voler lasciare la Capitale. Lo riporta Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Sky Calciomercato – L’Originale.