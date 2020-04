Corriere dello Sport (A.Giordano) – Il Napoli sta pensando a grandi manovre difensive per il dopo Koulibaly. Tra i nomi anche un terzino che alla Roma conoscono bene: quello di Rick Karsdorp. Ha ancora 25 anni, 130 presenze in carriera e due annate terribili con i giallorossi per via degli infortuni. Il ritorno al Feyenoord gli ha riconsegnato autostima. Può fare innanzitutto l’esterno a destra, lavorandoci anche il difensore centrale per finire anche laterale di centrocampo.