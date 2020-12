Mercato, Nainggolan torna al Cagliari in prestito secco

Dopo appena tre mesi all’Inter, Radja Nainggolan tornerà nuovamente al Cagliari. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il centrocampista belga tornerà in Sardegna per la terza volta in una trattativa iniziata già in estate e che non si era concretizzata. Ora invece si è chiusa in rempi rapidi, avallata anche dalla rottura del crociato di Marko Rog.

Il presidente Tommaso Giuilini ha accelerato la trattativa per riportare il centrocampista dell’Inter immediatamente in rossoblù. Con la maglia del Cagliari la scorsa stagione il belga ha collezionato 26 presenze e 6 gol. Il calciatore arriverà in prestito secco.