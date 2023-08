La Roma continua la ricerca di un centrocampista per migliorare la rosa a disposizione di Mourinho. Uno dei nomi accostato ai giallorossi in questo mercato è quello di Nicolas Dominguez, centrocampista argentino 25enne del Bologna. Il calciatore, in scadenza alla fine della prossima stagione, ha un cartellino che si aggira sui 10 milioni ed ha scaturito l’interesse del Milan, in caso di partenza di Krunic. I giallorossi sarebbero interessati anche ad Arnautovic dei rossoblu, ma gli emiliani starebbero declinando ogni offerta di Tiago Pinto. Lo riporta Calciomercato.it.