L’allenatore del Tottenham Jose Mourinho, nella conferenza stampa in vista del match di domenica contro il Crystal Palace, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a Vertonghen, più volte accostato alla Roma come possibile sostituto di Smalling. Ecco le sue parole: “Se non mi sbaglio, Vertonghen ha passato otto anni in questo club, mentre io sono qui da appena otto mesi. Credo quindi che sia lui a dover parlare del suo futuro, non certo io”.