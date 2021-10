Mercato, Mourinho punta Dani Ceballos

José Mourinho aspetta il mercato invernale per poter rinforzare la rosa. Secondo quanto riporta El Nacional, uno dei giocatori su cui avrebbe puntato il tecnico portoghese è Dani Ceballos. Il centrocampista spagnolo, costretto a rimanere al Real Madrid dopo l’infortunio rimediato alle Olimpiadi di Tokyo, teme di non riuscire a trovare spazio tra i Blancos di Carlo Ancelotti, ed è qui che potrebbe entrare in gioco la Roma. Lo Special One vorrebbe sfruttare le sue qualità e gli avrebbe già proposto un ruolo centrale nel progetto.