La Roma segue Nahitan Nandez. Il centrocampista del Cagliari ha attirato su di sé le attenzioni di Mourinho, che avrebbe richiesto il giocatore a Tiago Pinto. Nandez ha rinnovato il contratto in rossoblù a gennaio 2020, e apparentemente l’unica via per strapparlo al presidente Giulini sarebbe avvalersi della clausola rescissoria di 36 milioni. Alla finestra anche Napoli e Lazio, ma il centrocampista piace anche all’estero, in Inghilterra come in Sudamerica. Lo riporta l’Unione Sarda.