Mercato, Mourinho al centro dei desideri del PSG

Il matrimonio tra il PSG e Christophe Galtier terminerà a fine stagione e Luis Campos, pensa a José Mourinho, con cui ha lavorato nel Real Madrid. Secondo RMC Sport, i contatti tra le parti non sono avviati. Dopo il vertice che si terrà a Doha nelle prossime settimane tra Campos e la dirigenza del club francese, potrebbe approfondirsi la pista che porta allo Special One. Per il sito francese, Mou non chiuderebbe la porta all’opportunità. Gli altri profili graditi alla dirigenza del PSG sarebbero Thiago Motta, Julian Nagelsmann e Mikel Arteta.