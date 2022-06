Mercato, Monza e Sassuolo interessate a Bove. Ma resterà alla Roma

Alla porta della Roma continuano a bussare diversi club, sempre interessati ai gioielli che Trigoria ha da offrire. Edoardo Bove, ad esempio, ha attirato l’attenzione di due società. Il Monza ed il Sassuolo stanno infatti pensando al centrocampista giallorosso. Hanno chiesto informazioni a Tiago Pinto, che però ha immediatamente messo a tacere qualsiasi discorso. Bove non si muoverà dalla Roma, con cui prenderà parte al ritiro in programma a partire dal 4 luglio, data in cui è fissato il raduno a Trigoria. Lo riporta il Corriere dello Sport.