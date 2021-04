Mercato, Mirante in uscita: Milan o Inter nel futuro

A giugno Antonio Mirante lascerà la Roma. A dispetto di quanto paventato inizialmente, il portiere non rinnoverà il contratto con il club giallorosso. Negli ultimi mesi, infatti, Tiago Pinto ha comunicato del portiere giallorosso che il prolungamento non ci sarà.

Il 38enne si sta quindi guardando attorno. Alla finestra – riporta il Corriere dello Sport – ci sono Milan ed Inter. Sia il club rossonero che quello nerazzurro sono anche loro alle prese con il rebus portiere. Il Milan sta trattando il rinnovo di Donnarumma, mentre l’Inter studia il post-Handanovic. In questa stagione Mirante è sceso in campo 13 volte subendo 22 reti. In cinque occasioni ha mantenuto la porta inviolata.