Non si è sbloccata la situazione legata ad Arkadiusz Milik. Il polacco a differenza di Allan non vuole rinunciare a due mensilità in cambio dell’annullamento di alcune multe (legate alla vicenda ammutinamento risalente ormai alla stagione scorsa). Una situazione di stallo che blocca la trattativa con la Roma e che ha portato la Juventus ad accelerare per Morata. Lo riporta Alfredo Pedullà durante la trasmissione Sportitalia.