La Roma pensa al futuro. In caso di addio di Dzeko (che piace alla Juventus di Pirlo), per i giallorossi il sostituto ideale sarebbe Arkadiusz Milik, l’attaccante polacco che ha vestito la maglia del Napoli nelle ultime 4 stagioni. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio però, il calciatore in questo momento non ha ancora dato aperture per un suo eventuale trasferimento in giallorosso.