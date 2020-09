Mercato, Milik alla Roma e Dzeko alla Juventus: tutto in standby

Edin Dzeko promesso sposo alla Juventus e Arkadiusz Milik vicino alla Roma, tutto sembrava definito da giorni ormai, ma ancora tutto bloccato. Come riportato da gianlucadimarzio.com, nella giornata di oggi non ci sono stati passi in avanti tra il Napoli e l’attaccante polacco per risolvere i problemi economici e le pendenze contrattuali. Inoltre, la società partenopea non ha ancora trovato il definitivo accordo economico con la Roma. Milik oggi si è allenato al centro sportivo degli azzurri, mentre il resto della squadra era a Parma per il debutto in campionato. La Juventus, intanto, rimane alla finestra, in attesa di aggiornamenti per Dzeko.