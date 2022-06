Mercato, Mertens pista fredda: non è una priorità per la Roma

Durante la mattinata erano circolate delle voci su un avvicinamento di Dries Mertens alla Roma. Il folletto del Napoli lascerà la squadra di Spalletti visto che difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno. In Serie A lo cerca anche la Lazio, ma da quelle che erano le notizie era proprio la squadra giallorossa ad essersi avvicinata di più al belga. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, però, in questo momento la pista è fredda: l’attaccante non è una priorità per la Roma che sta cercando soprattutto un centrocampista di grande livello da inserire in rosa.

