Mercato, Mayoral nel mirino della Fiorentina. L’attaccante gradisce la destinazione

Con l’arrivo di Eldor Shomurodov prima e di Tammy Abraham poi, il vero escluso in questo inizio di stagione è Borja Mayoral. Il centravanti spagnolo, che ha chiuso lo scorso anno con 16 gol in stagione, è scivolato in fondo alle gerarchie di Josè Mourinho per il ruolo di prima punta. La situazione del centravanti è seguita da vicino dalla Fiorentina che, stando a quanto riportato da calciomercato.com, avrebbe mostrato interesse sull’ex Real Madrid. L’operazione è difficile visto che il classe ’97 è di proprietà dei Blancos e non sarà quindi la Roma a trattare direttamente con la Fiorentina, bensì il club spagnolo. Il club giallorosso però ha ottenuto dal Real il diritto al prolungamento di un altro anno di prestito con possibile riscatto a 20 milioni. Serve quindi il lasciapassare dei Friedkin per permettere l’operazione. Il giocatore, stando a quanto riportato, gradirebbe la destinazione.