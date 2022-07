Davide Mastrantonio, portiere classe 2004 della Roma Primavera, è stato ceduto in prestito secco alla Triestina, club che milita in Serie C. Nella giornata di ieri il giocatore ha salutato e ringraziato tutti via Instagram. Oggi arriva anche l’annuncio della Roma con una breve nota su Twitter: “Mastrantonio ceduto a titolo temporaneo alla Triestina. In bocca al lupo, Davide!”.