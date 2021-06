Mercato, Marsiglia in pressing su Pau Lopez

Comincia a prendere forma il mercato in uscita della Roma. Il primo calciatore in uscita è Pau Lopez, visto l’arrivo ormai vicino di Rui Patricio. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca di Marzio, per l’estremo difensore spagnolo si aprono porte di una cessione al Marsiglia. Il club francese e la Roma sono in contatto per trovare la giusta formula per il trasferimento dello spagnolo. Solo dopo aver ceduto Pau Lopez, la Roma piazzerà il colpo Rui Patricio. Il portiere portoghese è già stato bloccato e la formula del suo approdo nella capitale è già stata decisa.