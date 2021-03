Mercato, Marino (dt Udinese): “Musso alla Roma? Niente di concreto”

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, frena le voci di mercato riguardanti il portiere del club bianconero, Juan Musso, alla Roma. Nel corso della trasmissione “Il Tribunale delle Romane” il dirigente ha dichiarato: “Non c’è nulla di concreto al momento. Leggiamo tante cose, anche noi a volte apprendiamo le notizie dai giornali, ci sono gli intermediari che si muovono. In realtà ora pensiamo al campionato e non ci interessa pensare al mercato, può essere solo destabilizzante”.

Marino poi ha aggiunto un commento sul club giallorosso: “È una squadra ben organizzata, ha ottime individualità e gioca bene nel complesso. Ed è l’unica squadra che ha tolto all’Udinese sei punti su sei. Due o tre elementi su questa base di squadra possono essere sufficienti per lottare per lo scudetto. Il club non deve sbagliare il sostituto di Dzeko: deve trovare un centravanti che segni venticinque gol, un vero bomber. Questo è il nodo principale. Fonseca sta facendo un ottimo lavoro, dovrebbe rimanere e con un inserimento per reparto può lottare per lo scudetto”.