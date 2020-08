Mercato, Mandzukic offerto alla Roma

Tuttosport (F.Cornacchia) – La Roma, in alternativa ad Ardkadiusz Milik, pensano a Mario Mandzukic dato che è stato offerto ed è attualmente svincolato. Stessa età di Dzeko (34 anni), curriculum altrettanto importante (il croato ha vinto tutto tra Bayern, Atletico e Juventus) e una gran voglia di ripartire al top dopo l’addio bianconero a la fugace avventura in Qatar. Tutti aspetti positivi che si sommano a un dettaglio molto più che intrigante: l’ex Bayern è svincolato e quindi la Roma potrebbe ingaggiarlo gratis. Senza contare che a livello di stipendio, stando alle richieste fatte dall’entourage di Mandzukic in queste settimane ai vari club (Fiorentina, Parma…), il guerriero croato costerebbe meno degli attuali 7 milioni netti percepiti da Dzeko. Probabilmente si accontenterebbe di 4 milioni più bonus, in linea con quanto proposto dai giallorossi a Milik.