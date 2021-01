Mercato, lunedì la chiusura per Reynolds a 7 milioni e il Dallas avrà il 15% sulla futura rivendita

La Roma si muove sul mercato. Non solo El Shaarawy: per la fascia il vero colpo è Bryan Reynolds del Dallas. La chiusura dell’operazione è prevista per lunedì. Per il classe 2001 il club giallorosso sborserà 7 milioni di euro, inoltre i texani manterranno il 15% sulla futura rivendita. Lo riporta Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Sky calciomercato – L’Originale.