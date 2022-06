Mercato, l’ultima idea per Solbakken: può arrivare a gennaio

Ola Solbakken sarà della Roma. Resta da capire quando. Forse a gennaio. La volontà del club giallorosso è quello di portarlo nella capitale in estate. L’opzione però non aggrada – eufemismo – il Bodo/Glimt. I norvegesi, seccati da come sia nata la trattativa, a maggior ragione dopo gli occorsi nei quarti di Conference League, vorrebbero tenere l’ala per i preliminari di Champions League. Legato al club con un contratto che scade a dicembre, Solbakken potrebbe dunque vestire giallorosso a gennaio, quando sarà libero. Lo riporta il Corriere dello Sport.