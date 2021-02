Mercato, l’Udinese chiede 20 milioni per Musso. Pronto un quadriennale da 1,8 milioni a stagione

La Roma alza il pressing per Juan Musso. I giallorossi hanno parlato con l’Udinese prima della sfida all’Olimpico la scorsa domenica e vorrebbero superare la concorrenza dell’Inter. Secondo quanto riporta calciomercato.com, il club friulano chiede circa 20 milioni per il portiere argentino, classe 1994, il cui profilo risponde ai criteri di mercato dei Friedkin, sia per età che per ingaggio.

La Roma spera di poter guadagnare dall’eventuale cessione di Pau Lopez o da quella a titolo definitivo di Olsen all’Everton, ma per abbassare le richieste dell’Udinese Tiago Pinto sarebbe disposto ad inserire nella trattativa anche uno tra Diawara e Carles Perez, o qualche giovane in prestito, come Milanese. Per Musso è pronto un contratto quadriennale da 1.8 milioni a stagione. Resta valida anche l’opzione Silvestri, il cui prezzo del cartellino è decisamente inferiore (8 milioni di euro), in scadenza con l’Hellas Verona nel 2022.