L’avventura di Ola Solbakken all’Olympiakos potrebbe concludersi prima del previsto. Il giocatore è stato utilizzato col contagocce in Grecia sia in campionato che in Europa League. La Roma potrebbe ritrovarlo a Trigoria, ma sarà solo di passaggio. Secondo quanto riportato dal sito norvegese TV2 l’attaccante ha una richiesta in Giappone e può andare in prestito all‘Urawa Red Diamonds. Nel club c’è una sua vecchia conoscenza. Infatti l’allenatore è Per-Mathias Høgmo, ex assistente di Knutsen ai tempi del Bodo Glimt. Per Solbakken c’è l’ipotesi di una reunion in questa sessione di mercato.