Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, è uno dei principali calciatori monitorati dalle squadre di Serie A e non solo. Come riportato da calciomercato.com, sul polacco è fortissimo l’interesse dell’Inter, anche la Roma segue il giocatore in scadenza nel 2024. I nerazzurri, però, sembrano aver già trovato un principio di accordo che dovrebbe prevedere 4 anni di contratto con un ingaggio di circa 4,5 milioni di euro a stagione.