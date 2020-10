Amadou Diawara sta vivendo un periodo difficile. Dal caso lista all’esclusione contro la Juventus per arretrare Pellegrini in mediana. Lo sfogo del suo agente ha creato più di un imbarazzo facendo scatenare anche la rabbia dei tifosi. Come riportato da Il Tempo lo stesso entourage del centrocampista sta cercando squadra in queste ultime ore di mercato, ma servirebbe un’operazione last minute. Il tutto, quindi è difficilmente realizzabile.