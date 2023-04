Mercato, l’Eintracht abbandona Aouar: il francese più vicino alla Roma

La carta d’identità giugno 1998, passaporto francese, classe e talento dimostrato in 173 presenze con il Lione e 30 gol, ma soprattutto al centro dei desideri e delle voci del mercato. Come riportato da Fabrizio Romano, Houssem Aouar non passerà all’Eintracht Francoforte a giugno a parametro zero. Lo confermano anche il direttore dei tedeschi, Krösche: “Questo accordo non si farà”. Tiago Pinto corteggia il centrocampista con un quinquennale, con il Betis riavvicinatosi nelle scorse settimane.

Houssem Aouar will not join Eintracht on free transfer. Decision has been made, as director Krösche confirms: “This deal won’t happen”. 🚨🔴 #transfers



AS Roma, pushing to sign Aouar as free agent after five-year deal offered. Betis have also approached the player weeks ago. pic.twitter.com/kEIPhj1ig5