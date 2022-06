Mercato, le contropartite offerte dalla Juve per Zaniolo: Arthur, McKennie, Ramsey e Kean. Alla Roma non interessano

La Juventus non molla. I bianconeri, aspettando una risposta da Di Maria, continuano ad adocchiare Nicolò Zaniolo. Ieri il general manager della Roma Tiago Pinto e il direttore sportivo Federico Cherubini si sono incontrati per discutere del numero 22, rappresentato dal procuratore Vigorelli.

Aperta la possibilità di valutare l’inserimento di alcune contropartite, la Juventus ha messo sul piatto quattro giocatori: Arthur, McKennie, Ramsey e Kean. La Roma ha però fatto sapere di non essere interessata a nessuno. Le soluzioni proposte non convincono sia per ragioni tecniche che economiche: troppo alti infatti gli stipendi. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.