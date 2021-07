Mercato, l’Atletico Madrid ha chiesto informazioni per Olsen

Dopo la fine dell’Europeo Robin Olsen è atteso a Roma dopo la fine delle vacanze, ma il suo futuro sarà lontanto dalla Capitale. L’estremo difensore svedese è certo di non rimanere a Roma e molti club si stanno muovendo per lui dopo le prestazioni con la sua Nazionale. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira su Twitter, l’Atletico Madrid avrebbe chiesto informazioni alla Roma per Olsen. Il club spagnolo lo vorrebbe come secondo portiere di Oblak.

