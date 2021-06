Mercato, l’Atalanta vuole arrivare a Florenzi. Sul piatto uno scambio con Gollini

Roma ed Atalanta hanno in comune la ricerca di un nuovo portiere. I bergamaschi seguono tanti profili e vogliono arrivare ad uno tra Musso e Cragno, senza escludere di aver dato l’ok ad Ospina per un trasferimento in nerazzurro. Quindi non è da escludere la possibilità di far arrivare più di un estremo difensore.

Leggi anche: Mercato, parla il direttore tecnico dell’AZ: “Siamo in trattativa con l’Atalanta per Koopmeiners. Non è chiusa”

Poi ci sarà da piazzare Gollini che non rientra più nei piani di Gasperini. La Dea sta cercando di intavolare uno scambio con la Roma che prevede l’inserimento di Alessandro Florenzi, anche lui fuori dai progetti giallorossi, ed un conguaglio economico a favore dell’Atalanta. Lo riporta il sito TuttoAtalanta.com.