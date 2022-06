L’Atalanta fa sul serio per Stephan El Shaarawy. I bergamaschi hanno avviato i contatti con l’entourage del Faraone, in uscita dalla Roma. Gli orobici cercano innesti offensivi ed il profilo dell’esterno giallorosso sembrerebbe fare al caso della squadra di Gasperini. Il tecnico piemontese ha un rapporto speciale con ElSha: fu lui infatti a farlo esordire in Serie A con la maglia del Genoa ad appena 16 anni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.