Mercato, l’Arsenal pronto ad offrire il rinnovo a Xhaka

Troppe le difficoltà per arrivare a Granit Xhaka. Prosegue il braccio di ferro tra Roma e Arsenal per il classe ’92, visto che il gm Tiago Pinto è fermo all’offerta di 15 milioni che risulta non essere sufficiente per arrivare al centrocampista svizzero. Ecco che l’Arsenal starebbe pensando ad una contromossa per respingere le offerte giallorosse. Secondo quanto riportato dal The Athletic, l’Arsenal si sta preparando ad offrire a Granit Xhaka un nuovo contratto quest’estate ed estendere dunque la sua esperienza nei Gunners. Le offerte fatte fin’ora non sono ritenute importanti e il club è arrivato alla conclusione che trattenerlo potrebbe essere una soluzione efficiente durante quella che sarà una finestra di mercato molto impegnativa.