La notizia da poco riportata da Fabrizio Romano ha del clamoroso. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato, dall’Arabia saudita, più precisamente dall’Al Hilal, sarebbe arrivata una mostruosa proposta di contratto per Mourinho. L’offerta è stata fatta ad inizio mese, prima che il club arabo sondasse Massimiliano Allegri, e la cifra proposta allo Special One si aggirerebbe attorno ai 30 milioni di euro a stagione. Il portoghese ha rifiutato ed ha ribadito che la sua concentrazione è solo sulla Roma.

Understand Saudi side Al Hilal sent huge contract proposal to José Mourinho earlier this month, before approaching Allegri. 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal

Official proposal sent: €30m per season net salary.

José Mourinho turned down the bid — as he’s only focused on AS Roma project. pic.twitter.com/1tION8dpCZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023