Secondo quanto riportato da Sky sport, Riccardo Marchizza attualmente in forza al Sassuolo, avrebbe attirato l’attenzione dell’Empoli. Per terzino sinistro si tratterebbe si un ritorno dopo averci giocato già nella stagione 2021-2022. Il giocatore ex Roma era approdato a Reggio Emilia nel 2017, con l’operazione che portò Defrel in giallorosso. Il club capitolino detiene una percentuale molto alta sulla rivendita del calciatore: il ben 50%.