Mercato, l’agente di Smalling è sbarcato in Italia: ai dettagli il rinnovo di contratto

Negli ultimi mesi si è parlato molto del futuro di Chris Smalling, perno della difesa giallorossa e tra i top di ruolo in Italia. Il rinnovo di contratto con la Roma è sempre più vicino, a confermarlo è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano che sul suo profilo ha scritto: “L’agente di Chris Smalling è ora sbarcato in Italia per completare l’accordo sul rinnovo di contratto per il difensore inglese con l’AS Roma. Nuovo contratto fino al 2025, quasi concordato e pronto per essere firmato- ultimi dettagli da definire nei prossimi giorni con il suo agente”

Understand Chris Smalling’s agent has now landed in Italy in order to complete the agreement on new deal for English centre back with AS Roma 🟡🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #transfers

New contract until 2025, almost agreed & set to be signed — final details to be sorted in the next days with his agent. pic.twitter.com/F9deo5KyVS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2023