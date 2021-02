Mercato, l’agente di Pastore è in contatto con club del Qatar

Javier Pastore è tornato a disposizione di Fonseca da alcune settimane ma ancora non è riuscito a giocare. Come riporta il quotidiano francese France Football, l’agente del calciatore è in contatto con club del Qatar. L’argentino sta vivendo un vero calvario di infortuni che lo tengono lontano dal terreno di gioco da quasi un anno. L’ultima gara giocata è infatti quella dello scorso 28 giugno contro il Milan, terminata 2-0 per i rossoneri di Pioli.