Aleksandar Kolarov è praticamente un nuovo giocatore dell’Inter. Il serbo ha completato l’iter delle visite mediche e si è anche recato nella sede nerazzurra per firmare il contratto. Con lui c’era il suo agente Alessandro Lucci che ai microfoni del sito tmw.com ha dichiarato: “C’è molta soddisfazione per tutti noi per questa operazione“. Per definire il tutto mancano soltanto i comunicati ufficiali delle due società.