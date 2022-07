Mercato, l’agente di Frattesi: “Non ho sentito Pinto, quindi nessun aggiornamento” – VIDEO

La trattativa tra Roma e Sassuolo per Frattesi va avanti. Intanto il suo agente, Beppe Riso, è stato intercettato dal sito calciomercato.it. Queste le sue parole:

Ci sono aggiornamenti con Tiago Pinto sul fronte Frattesi? Come procede la questione?

Tiago non l’ho sentito, quindi per adesso non ci sono aggiornamenti.