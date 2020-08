Mercato, l’agente di Florenzi nella sede della Fiorentina

Non solo l’Everton su Florenzi. Il terzino della Roma sembra essere destinato a lasciare, di nuovo, dopo il prestito al Valencia, la Capitale. Questa volta l’addio potrebbe essere definitivo e da qualche giorno sono insistenti le voci che lo vedono come prossimo acquisto del club inglese allenato da Ancelotti. Come riporta firenzeviola.it, anche la Fiorentina però potrebbe fare la sua mossa per il giocatore: oggi infatti Alessandro Lucci, procuratore dell’esterno, è stato avvistato nella sede del club Viola. È bene ricordare che Lucci cura anche gli interessi di Vincenzo Montella, allenatore con ancora un contratto in vigore con il club toscano.