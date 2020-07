Mercato, la situazione legata a Smalling complica il prestito di Cetin al Verona

La partenza di Cetin potrebbe non essere più scontata. Il Verona e la Roma avevano trovato un accordo sulla possibilità di un prestito con la possibilità di riscatto e controriscatto. Nelle ultime ore la Roma però ha iniziato ad avere dei dubbi sull’operazione, considerando la difficoltà nel trattenere Smalling. I club continuano ad aggiornarsi e non è comunque esclusa un’accelerata nelle prossime settimane, magari in seguito ad ulteriori novità legate proprio al centrale di proprietà del Manchester United.